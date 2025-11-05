Канчельскис назвал последнюю цель «Спартака»

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» должен сконцентрироваться на выступлении в FONBET Кубке России.

Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.

Они отстали от лидера чемпионата на 10 очков.

В 1/4 финала Пути РПЛ спартаковцы встретятся с «Локомотивом».

«Кубок тоже очень важная история. Давайте будем честны, «Локомотив» здорово начал сезон, хорошая команда, хороший подбор игроков. Ну «Спартак» тоже у нас команда особенная, потому что всегда, когда «Спартак» играет, все про него говорят. Интересно будет посмотреть, как они сыграют на Кубок, будет интересная игра.

У «Спартака» сейчас единственная цель – Кубок. На сегодняшний момент «Спартак» за чемпионство бороться никак не сможет.

Они будут бороться только за третье‑четвертое место, а вот Кубок они выиграть могут, это правда», – сказал Канчельскис.