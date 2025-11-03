Агкацев: «Хотели взять реванш у «Спартака»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился эмоциями после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

У «Краснодара» было 2 удаления.

«Спартак» остался на 6-м месте.

«Краснодар» в следующем туре сыграет на выезде с «Балтикой».

«Все помнили, как мы сыграли со «Спартаком» в прошлый раз, и хотели взять реванш. Мне кажется, перед «Спартаком» никого не нужно дополнительно мотивировать – это большая игра. Все видели атмосферу и получали от этого удовольствие. Вдвойне приятно победить», – сказал Агкацев.