Корнеев сказал, есть ли спад в игре Батракова

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова.

«Батраков стабилен против любого соперника. Я не помню, когда он провалил хотя бы один матч. Нет у него никакого спада. В этом году он все увереннее себя чувствует. Он решает игры – делает разницу. Против «Зенита» он покажет свой уровень», – сказал Корнеев.