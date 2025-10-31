Корнеев сказал, есть ли спад в игре Батракова

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова.
«Батраков стабилен против любого соперника. Я не помню, когда он провалил хотя бы один матч. Нет у него никакого спада. В этом году он все увереннее себя чувствует. Он решает игры – делает разницу. Против «Зенита» он покажет свой уровень», – сказал Корнеев.
- В этом сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 12 голов, сделал 4 передачи.
- 1 ноября красно-зеленые сыграют в гостях с «Зенитом» в 14-м туре РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»