Серия А. «Ювентус» победил в 1-м матче после увольнения Тудора (3:1)

«Ювентус» в 9-м туре Серии А обыграл дома «Удинезе». Победным оказался гол защитника Федерико Гатти.
Это был первый матч туринцев после увольнения главного тренера Игора Тудора. Врио главного тренера в игре с «Удинезе» был Массимо Брамбилла.
«Ювентус» поднялся в зону Лиги конференций. «Удинезе» занимает девятую строчку.
Италия. Серия А. 9 тур
Ювентус - Удинезе - 3:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Влахович, 5 (с пенальти); 1:1 - Н. Дзаньоло, 45+1; 2:1 - Ф. Гатти, 67; 3:1 - К. Йылдыз, 90+6 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»