Серия А. «Ювентус» победил в 1-м матче после увольнения Тудора (3:1)

«Ювентус» в 9-м туре Серии А обыграл дома «Удинезе». Победным оказался гол защитника Федерико Гатти.

Это был первый матч туринцев после увольнения главного тренера Игора Тудора. Врио главного тренера в игре с «Удинезе» был Массимо Брамбилла.

«Ювентус» поднялся в зону Лиги конференций. «Удинезе» занимает девятую строчку.