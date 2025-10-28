Реакция Спаллетти на интерес «Ювентуса»

Лучано Спаллетти дал понять, что не заинтересован в назначении на пост главного тренера «Ювентуса».
«Мне жаль Тудора. Это настоящий мужчина и серьезный человек, который опирается на ценности. Я видел, как он работает, и он всегда производил на меня впечатление.
Тот, кто заменит его, будет счастливчиком, так как получит хорошо подготовленную команду. Что касается меня, то сейчас я меньше всего подхожу для «Ювентуса», – сказал Спаллетти.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. Его последнее место работы – сборная Италии.
- Также «Ювентус» рассматривает вариант с приглашением Роберто Манчини.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио