Защитник «Спартака» оценил возможные проблемы клуба из-за санкций против «Лукойла»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о санкциях США против «Лукойла».
– Да я вообще без понятия, я в этом не разбираюсь.
– Не боишься, что могут быть проблемы с трансферами?
– Вообще ничего не боюсь.
– Может ли это поспособствовать, на фоне того, что мало центральных защитников, Бабич на травме, что ты можешь вернуться?
– Все нормально будет, не переживайте. Там все хорошо.
- «Лукойл» ранее был включен в новый санкционный список США.
- Нефтегазовая компания владеет «Спартаком» более 20 лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»