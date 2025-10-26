Защитник «Спартака» оценил возможные проблемы клуба из-за санкций против «Лукойла»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о санкциях США против «Лукойла».

– Да я вообще без понятия, я в этом не разбираюсь.

– Не боишься, что могут быть проблемы с трансферами?

– Вообще ничего не боюсь.

– Может ли это поспособствовать, на фоне того, что мало центральных защитников, Бабич на травме, что ты можешь вернуться?

– Все нормально будет, не переживайте. Там все хорошо.