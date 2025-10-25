Стало известно, чем «Спартаку» грозят санкции США, наложенные на «Лукойл»

Эксперты прокомментировали санкции США в отношении «Лукойла» с точки зрения «Спартака».

«Принимающие банки проверяют санкционные списки по процедуре комплаенса (система контроля и управления рисками, направленная на соблюдение законодательства, требований регуляторов и внутренних политик компании). Им грозит уголовное преследование, если они начнут проводить платежи в долларах (или если у них есть бизнес в США). Это повлияет на «Спартак».

В таких ситуациях клубы могут либо постараться доказать, что конкретно они не находятся в санкционных списках, либо использовать другие варианты платежей. Глобально с трансферами у клуба всe будет сильно сложнее», – рассказал источник.