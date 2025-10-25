Введите ваш ник на сайте
Стало известно, чем «Спартаку» грозят санкции США, наложенные на «Лукойл»

Сегодня, 10:15
6

Эксперты прокомментировали санкции США в отношении «Лукойла» с точки зрения «Спартака».

«Принимающие банки проверяют санкционные списки по процедуре комплаенса (система контроля и управления рисками, направленная на соблюдение законодательства, требований регуляторов и внутренних политик компании). Им грозит уголовное преследование, если они начнут проводить платежи в долларах (или если у них есть бизнес в США). Это повлияет на «Спартак».

В таких ситуациях клубы могут либо постараться доказать, что конкретно они не находятся в санкционных списках, либо использовать другие варианты платежей. Глобально с трансферами у клуба всe будет сильно сложнее», – рассказал источник.

  • «Лукойл» курирует «Спартак» более 20 лет.
  • Московский клуб идет в РПЛ 6-м.
  • Последнее чемпионство было в 2017 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
andr45
1761379471
Смешно наблюдать, как вся щелкоперская шпана так внимательно и с нескрываемым злорадством следит за судьбой «Спартака») PS Сегодня 25 октября, а «Бомбардир» всё ещё не сообщает об анонсированном вступлении Гарсии в должность главного тренера «Спартака», которое должно было состояться 22 октября.
Ответить
FWSPM
1761379591
Ничем не грозит. Так что газовым не расслабляться
Ответить
Цугундeр
1761381404
) Просто начнут играть "в полосатых купальниках". Не впервой.)
Ответить
NewLife
1761384641
Белиберда. Wishful thinking)))
Ответить
NewLife
1761384858
"Стало известно"..... Бомбардир, почему не пишете: "раскрыто"? Неужели еще один глагол выучили ?))
Ответить
