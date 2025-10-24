Реакция «Спартака» на золотую медаль Мельниковой на ЧМ по спортивной гимнастике

«Спартак» опубликовал пост по случаю победы на чемпионате мира болельщицы команды Ангелины Мельниковой.
- Мельникова выступила на ЧМ по спортивной гимнастике впервые с 2021 года.
- Она выиграла золото в индивидуальном многоборье.
«Искренне поздравляем невероятную и безумно талантливую Ангелину Мельникову 🫶
Болельщица «Спартака» стала двукратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье 🏅
Безумно гордимся тобой, Ангелина! ❤️🤍» – говорится в публикации.
Источник: телеграм-канал «Спартака»