  • Реакция «Спартака» на золотую медаль Мельниковой на ЧМ по спортивной гимнастике

Реакция «Спартака» на золотую медаль Мельниковой на ЧМ по спортивной гимнастике

Сегодня, 00:36

«Спартак» опубликовал пост по случаю победы на чемпионате мира болельщицы команды Ангелины Мельниковой.

  • Мельникова выступила на ЧМ по спортивной гимнастике впервые с 2021 года.
  • Она выиграла золото в индивидуальном многоборье.

«Искренне поздравляем невероятную и безумно талантливую Ангелину Мельникову 🫶

Болельщица «Спартака» стала двукратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье 🏅

Безумно гордимся тобой, Ангелина! ❤️🤍» – говорится в публикации.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
