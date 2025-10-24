Реакция «Спартака» на золотую медаль Мельниковой на ЧМ по спортивной гимнастике

«Спартак» опубликовал пост по случаю победы на чемпионате мира болельщицы команды Ангелины Мельниковой.

Мельникова выступила на ЧМ по спортивной гимнастике впервые с 2021 года.

Она выиграла золото в индивидуальном многоборье.

«Искренне поздравляем невероятную и безумно талантливую Ангелину Мельникову 🫶

Болельщица «Спартака» стала двукратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье 🏅

Безумно гордимся тобой, Ангелина! ❤️🤍» – говорится в публикации.