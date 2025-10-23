Введите ваш ник на сайте
  Рахимов ответил на требования болельщиков уволить его из «Рубина»

Рахимов ответил на требования болельщиков уволить его из «Рубина»

Сегодня, 16:54
2

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на фанатские скандирования во время кубкового матча с «Ахматом».

– В первом тайме при 0:2 болельщики кричали про ваше увольнение.

– Это идeт ещe с прошлого года от одних и тех же. Я на это не должен обращать внимание. Меня интересует команда.

Если это истинные болельщики, а я знаю тех, кто переживает за «Рубин» и поддерживают. Когда они замолчали, я их попросил продолжать. Надо докричаться до такой степени, чтобы голос сел.

Они ходят на «Рубин-2», я их вижу, я же смотрю матчи. Для меня важнее реакция команды. А я не увидел, чтобы команда пошла к ним после финального свистка. Потому что надо переживать за команду, а не преследовать какие-то свои моменты.

Я не единственный тренер, кто с этим сталкивается. Мы многие моменты сделали. Был задан вопрос про замену лидеров, но я не могу требовать трансферы, если у нас нет таких возможностей. Я должен стараться выжимать максимум, который есть.

  • Рахимов в «Рубине» с 2023 года.
  • Казанцы идут на 7-м месте в РПЛ с 18 очками в 12 турах.
  • В FONBET Кубке России они стали третьими в группе и отправились в Путь регионов.

«Увольняй Рашида из клуба!»: фанаты «Рубина» – на матче с «Ахматом» 1
Реакция Рахимова на 0:3 от «Балтики» 1
Кузяев получил травму в 3-м матче за «Рубин»
Источник: сайт «Рубина»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин Рахимов Рашид
Anton1969
1761230376
Кто так себя ведёт, это не болельщики! Это горлодранцы и недалёкие люди!!!
Ответить
