Рахимов ответил на требования болельщиков уволить его из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на фанатские скандирования во время кубкового матча с «Ахматом».

– В первом тайме при 0:2 болельщики кричали про ваше увольнение.

– Это идeт ещe с прошлого года от одних и тех же. Я на это не должен обращать внимание. Меня интересует команда.

Если это истинные болельщики, а я знаю тех, кто переживает за «Рубин» и поддерживают. Когда они замолчали, я их попросил продолжать. Надо докричаться до такой степени, чтобы голос сел.

Они ходят на «Рубин-2», я их вижу, я же смотрю матчи. Для меня важнее реакция команды. А я не увидел, чтобы команда пошла к ним после финального свистка. Потому что надо переживать за команду, а не преследовать какие-то свои моменты.

Я не единственный тренер, кто с этим сталкивается. Мы многие моменты сделали. Был задан вопрос про замену лидеров, но я не могу требовать трансферы, если у нас нет таких возможностей. Я должен стараться выжимать максимум, который есть.