Зенитовец Алип прокомментировал свое мемное фото с кубкового матча

Защитник «Зенита» Нуралы Алип накануне попал в кадр во время матча с «Оренбургом» (6:0), когда был на скамейке запасных.

Казахстанец лежал на скамейке, наблюдая за происходящим на поле. Кадр стал мемным.

«Когда купил четыре места в кинотеатре и приходится показать, что места заняты», – подписал кадр сам Алип в соцсетях.

«Зенит» арендовал Алипа у «Кайрата» в феврале 2022 года.

Через год игрок был выкуплен за 2 миллиона евро.

Контракт действует до 2028 года.

Скриншот эфира «Матч ТВ»