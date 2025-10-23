Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Зенитовец Алип прокомментировал свое мемное фото с кубкового матча

Зенитовец Алип прокомментировал свое мемное фото с кубкового матча

Сегодня, 13:01

Защитник «Зенита» Нуралы Алип накануне попал в кадр во время матча с «Оренбургом» (6:0), когда был на скамейке запасных.

Казахстанец лежал на скамейке, наблюдая за происходящим на поле. Кадр стал мемным.

«Когда купил четыре места в кинотеатре и приходится показать, что места заняты», – подписал кадр сам Алип в соцсетях.

  • «Зенит» арендовал Алипа у «Кайрата» в феврале 2022 года.
  • Через год игрок был выкуплен за 2 миллиона евро.
  • Контракт действует до 2028 года.

Скриншот эфира «Матч ТВ»

Еще по теме:
Алип получил памятный подарок от «Зенита» из рук Зырянова 4
Защитник Алип вывел «Зенит» вперед в матче с «Сочи» 5
В Казахстане обиделись на «Зенит» из-за Алипа 5
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Алип Нуралы
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
