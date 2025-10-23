Соболев разом потерял крупную сумму денег

У нападающего «Зенита» Александра Соболева случились финансовые потери в компьютерной игре CS2.

«Соболев потерял 50 тысяч рублей из-за падения цен на инвентарь в CS2, которое произошло из-за сегодняшнего обновления.

Это примерно половина общей стоимости коллекции футболиста в игре. Так, например, один лишь нож StatTrak из инвентаря Соболева на днях стоил 77 000 рублей, а сегодня 56 000 рублей. Потеря в цене – 21 тысяча за сутки. На пике нож стоил 147 000 рублей.

Сам рынок скинов за ночь потерял 1,8 миллиарда долларов за один апдейт – это самое крупное падение за всю историю CS2», – написал источник.