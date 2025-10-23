Введите ваш ник на сайте
Соболев разом потерял крупную сумму денег

Сегодня, 11:12
14

У нападающего «Зенита» Александра Соболева случились финансовые потери в компьютерной игре CS2.

«Соболев потерял 50 тысяч рублей из-за падения цен на инвентарь в CS2, которое произошло из-за сегодняшнего обновления.

Это примерно половина общей стоимости коллекции футболиста в игре. Так, например, один лишь нож StatTrak из инвентаря Соболева на днях стоил 77 000 рублей, а сегодня 56 000 рублей. Потеря в цене – 21 тысяча за сутки. На пике нож стоил 147 000 рублей.

Сам рынок скинов за ночь потерял 1,8 миллиарда долларов за один апдейт – это самое крупное падение за всю историю CS2», – написал источник.

  • Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 16 матчей.
  • На его счету 5 голов и 2 результативные передачи.
  • «Зенит» готовится к матчу 13-го тура РПЛ против «Динамо».

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Спартач80
1761207988
Блин, надо срочно скинуться, помочь сиротке, поддержать...
Ответить
subbotaspartak
1761208068
Да, это посерьёзней потери места в основе, там денюжки стабильно капают... на ножи StatTrak
Ответить
bset
1761208979
Что там за обновление такое, что цены обрушило?
Ответить
выхухоль
1761210483
вот это новость, что за сайт такой))
Ответить
порт
1761210733
У меня где-то был складной нож, могу пожертвовать.
Ответить
FFR
1761211428
На хрен нам нужно считать чужие деньги , кто потерял деньги, а кто нашёл???
Ответить
Просто-333
1761212545
мы все так переживаем... (особенно за эту ну очень футбольную "новость")
Ответить
Cleaner
1761212579
Соболев на УЖИН больше тратит...
Ответить
Snek
1761212689
Не рассказали, какал он сегодня или нет, а то комьюнити переживает
Ответить
САДЫЧОК
1761213579
Дичь! Мы все теряем каждый день на продуктах и т. д.
Ответить
  • Читайте нас: 