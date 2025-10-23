Введите ваш ник на сайте
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности

Сегодня, 10:16
7

В «Лукойле» думают над сменой собственника «Спартака». Эта формальная процедура нужна для обхода санкций.

«Лукойл» перепишет «Спартак» на другого?

Знаю точно, что еще несколько лет назад нефтяной гигант рассматривал сценарий, по которому те или иные активы могут попасть под санкции. «Спартак» от любого другого российского клуба, принадлежащего подсанкционной корпорации, формально в этой ситуации ничем не отличается. Одним из вариантов выхода является обычная смена владельца: максимально аккуратная с точки зрения.

Поэтому воплощение мечт огромного количества людей об уходе «Лукойла» близка как никогда. Таким образом, я думаю, что «Лукойл» тупо перепишет клуб по примеру ВТБ и «Динамо», но сохранит контроль за клубом. И будет всем счастье. В любом случае эту инфу буду перепроверять с юристами, потому что санкции история тонкая и сложная.

Напомню, что 24 февраля ВТБ объявил, что больше не является акционером «Динамо». Это произошло сразу после попадания банка под санкции Великобритании и США. Клуб был передан Всероссийскому физкультрно-спортивному обществу «Динамо». ВТБ был основным владельцем «Динамо» с 2009 по 2016 гг., а в 2019 г. стал обладателем практически 100% акций клуба», – написал по ситуации инсайдер Грант Гетадарян.

  • «Лукойл» курирует «Спартак» более 20 лет.
  • Московский клуб идет в РПЛ 6-м.
  • Последнее чемпионство было в 2017 году.

Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл» 1
«Лукойл» попал под санкции США – это грозит «Спартаку» большими проблемами 28
Все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 1
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Россия. Премьер-лига Спартак
lek!
1761204408
Думаете поможет снять проклятие ?
Ответить
alefreddy
1761206214
на хитрую попу в европе есть...
Ответить
Интерес
1761207406
Все уже давно адаптировались к этим угрозам.
Ответить
Cleaner
1761211912
Спартак в ПЕРДИВ? Или я что то не понял???...)))
Ответить
NewLife
1761212248
Зачем публиковать эти фантазии хз кого( И писать эти идиотские заголовки((((
Ответить
Все новости
