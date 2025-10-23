«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности

В «Лукойле» думают над сменой собственника «Спартака». Эта формальная процедура нужна для обхода санкций.

«Лукойл» перепишет «Спартак» на другого?

Знаю точно, что еще несколько лет назад нефтяной гигант рассматривал сценарий, по которому те или иные активы могут попасть под санкции. «Спартак» от любого другого российского клуба, принадлежащего подсанкционной корпорации, формально в этой ситуации ничем не отличается. Одним из вариантов выхода является обычная смена владельца: максимально аккуратная с точки зрения.

Поэтому воплощение мечт огромного количества людей об уходе «Лукойла» близка как никогда. Таким образом, я думаю, что «Лукойл» тупо перепишет клуб по примеру ВТБ и «Динамо», но сохранит контроль за клубом. И будет всем счастье. В любом случае эту инфу буду перепроверять с юристами, потому что санкции история тонкая и сложная.

Напомню, что 24 февраля ВТБ объявил, что больше не является акционером «Динамо». Это произошло сразу после попадания банка под санкции Великобритании и США. Клуб был передан Всероссийскому физкультрно-спортивному обществу «Динамо». ВТБ был основным владельцем «Динамо» с 2009 по 2016 гг., а в 2019 г. стал обладателем практически 100% акций клуба», – написал по ситуации инсайдер Грант Гетадарян.