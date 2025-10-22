Шпилевский заявил о бездарности «Пари НН» после 10 поражений в 11 матчах

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий после кубкового матча против «Ростова» (1:4).

«Пари НН» вылетел из турнира.

У нижегородцев 10 поражений в 11 последних матчах.

Шпилевский в «Пари НН» с лета.

«Хочется извиниться за первый тайм. Моя вина. Так бездарно действовать нельзя. Нас «Ростов» наказал за высокомерие. Во втором тайме играли лучше, но индивидуальная ошибка осложнила задачу. «Ростов» действовал упрощенно на мяче. Это был наш худший первый тайм при мне.

То подписание, которое мы сделали, а именно Алекса Сарфо, – он пришел с травмой. В центре у нас хилые и мелкие ребята, но техничные. В борьбе и агрессии таланта не надо, а агрессии нам не хватает. Всех ребят люблю, уважаю, но первый тайм показал, что мы ограничены», – сказал Шпилевский.