Примера. «Реал» обыграл на выезде «Хетафе» (1:0) и вышел в лидеры, соперник был вдевятером

«Реал» в 9-м туре Примеры обыграл в гостях «Хетафе». Хватило гола Килиана Мбаппе на 80-й минуте.

С 84-й минуты «Хетафе» был в меньшинстве после удаления Аллана Ньома и Алекса Санкриса. Первый удалился в течение 40 секунд после выхода на замену.

Мадридцы вернулись на первое место. «Хетафе» занимает 12-ю строчку.

У «Реала» в следующем туре Эль Класико против «Барселоны».