Примера. «Реал» обыграл на выезде «Хетафе» (1:0) и вышел в лидеры, соперник был вдевятером

«Реал» в 9-м туре Примеры обыграл в гостях «Хетафе». Хватило гола Килиана Мбаппе на 80-й минуте.
С 84-й минуты «Хетафе» был в меньшинстве после удаления Аллана Ньома и Алекса Санкриса. Первый удалился в течение 40 секунд после выхода на замену.
Мадридцы вернулись на первое место. «Хетафе» занимает 12-ю строчку.
У «Реала» в следующем туре Эль Класико против «Барселоны».
Испания. Примера. 9 тур
Хетафе - Реал - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - К. Мбаппе, 80.
Удаления: А. Ньом, 77 - нет.
Источник: «Бомбардир»