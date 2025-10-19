Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Примера. «Реал» обыграл на выезде «Хетафе» (1:0) и вышел в лидеры, соперник был вдевятером

Примера. «Реал» обыграл на выезде «Хетафе» (1:0) и вышел в лидеры, соперник был вдевятером

Вчера, 23:58

«Реал» в 9-м туре Примеры обыграл в гостях «Хетафе». Хватило гола Килиана Мбаппе на 80-й минуте.

С 84-й минуты «Хетафе» был в меньшинстве после удаления Аллана Ньома и Алекса Санкриса. Первый удалился в течение 40 секунд после выхода на замену.

Мадридцы вернулись на первое место. «Хетафе» занимает 12-ю строчку.

У «Реала» в следующем туре Эль Класико против «Барселоны».

Испания. Примера. 9 тур
Хетафе - Реал - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - К. Мбаппе, 80.
Удаления: А. Ньом, 77 - нет.
Экс-игрок «Реала» и «Алании» перенес инсульт
Известна причина, почему «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире Эль Класико 16
В Испании раскрыли, когда Модрич вернется в «Реал»
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Хетафе
  • Читайте нас: 