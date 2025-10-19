Введите ваш ник на сайте
В футболе грядет офсайдная революция

Сегодня, 14:39
10

Футбольные власти готовят грандиозное изменение в правило офсайда. Оно может вступить в силу уже к чемпионату мира-2026.

В новой редакции положение «вне игры» будет фиксироваться только в том случае, если всe тело игрока атаки окажется ближе к воротам соперника, чем тело защитника.

Т.н. «правило Венгера» рассмотрят в ноябре, а голосование пройдeт в марте и «имеет большие шансы на одобрение».

Визуально планируемые изменения можно представить так. Вверху на графике правильное положение, внизу – «вне игры».

Источник: Cadena SER
Весь мир
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1760874701
Я бы проголосовал " ПРОТИВ" !...
Ответить
odoon
1760876110
Уже представляю этот бег нападающих с вытянутой назад рукой, которая будет около за, чтобы не оказаться в офсайде
Ответить
biber.ru
1760876630
Сейчас миллиметры спереди смотрят, будут сзади смотреть, ничего революционного.
Ответить
рылы
1760878369
тогда нужны проекции в виде стены, как на крупных турнирах. а это, наверное, дорого.
Ответить
Cleaner
1760878455
Боковому судье НЕРЕАЛЬНО оценить такое положение вне игры. Игры затянутся и к каждому тайму будут добавлять по пятнадцать дополнительных минут для проверки офсайдов. По мне, так это ПОЛНЫЙ БРЕД!
Ответить
...уефан
1760878845
...у нашего судейского корпуса зачесалось в районах всех карманов...
Ответить
РПЛ. «Зенит» за счет двух пенальти разгромил «Сочи» (3:0) и приблизился к лидерам
16:28
2
ВидеоВоспитанник «Зенита», выступающий за «Аланию», отказался отбивать пенальти – «Велес» забил в пустые ворота
16:11
2
Прогноз Мостового на будущее «Спартака» без Бабича
15:40
Реакция Карпина на инцидент с участием жены в Монако
15:19
2
ВидеоГогниев увел «Аланию» с поля во время матча
15:02
6
ВидеоЗащитник Алип вывел «Зенит» вперед в матче с «Сочи»
14:52
5
В футболе грядет офсайдная революция
14:39
10
«Зенит» выйдет на матч с «Сочи» с одним полевым россиянином, но с шестью бразильцами
14:12
16
«Барселона» сыграет в Эль Класико без главного тренера
13:37
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в сентябре
13:19
4
