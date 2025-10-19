В футболе грядет офсайдная революция

Футбольные власти готовят грандиозное изменение в правило офсайда. Оно может вступить в силу уже к чемпионату мира-2026.

В новой редакции положение «вне игры» будет фиксироваться только в том случае, если всe тело игрока атаки окажется ближе к воротам соперника, чем тело защитника.

Т.н. «правило Венгера» рассмотрят в ноябре, а голосование пройдeт в марте и «имеет большие шансы на одобрение».

Визуально планируемые изменения можно представить так. Вверху на графике правильное положение, внизу – «вне игры».