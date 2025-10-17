Ловчев оценил назначение экс-директора ЦСКА в «Спартак»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал приглашение Андрея Мовсесьяна в «Спартак».

49-летний Мовсесьян занял должность заместителя гендиректора «Спартака» по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

С 2012 по 2024 год он работал в ЦСКА: сначала был главой селекционного отдела, позднее – спортивным директором.

«Мовсесьян же спартаковский парень, помню его во времена Титова в команде. Хороший человек, мы знакомы.

Он долго работал в ЦСКА на очень важной должности главного селекционера, и за хорошую работу там «Спартак» его и позвал», – заявил Ловчев.