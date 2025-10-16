Введите ваш ник на сайте
Аршавин назвал клуб, претендующий на место «Химок»

Вчера, 23:57

Андрей Аршавин считает, что «Торпедо» идет по пути «Химок», которые обанкротились в этом году.

  • Московская команда занимает последнее место в PARI Первой лиге с 10 очками после 14 туров.
  • С начала сезона клуб несколько раз менял тренеров. Накануне вернули Олега Кононова, уволенного два месяца назад. Он сменил Дмитрия Парфенова, проработавшего 32 дня.
  • Торпедовцы должны были выступать в РПЛ-2025/26, но их исключили за попытку подкупа судей.

«За кулисами мы обсуждали, что «Химки» ушли и на их место претендует «Торпедо».

Удивительный случай, когда Кононов уже пятый тренер по смене у команды за сезон. Удивительно, что «Торпедо» на последнем месте.

С их составом они должны находится на первом месте в ФНЛ, но их там нет. Это все влияет – руководство, проблемы с законом, непонятно кто руководит.

Логики в действиях руководства «Торпедо» нет. Понимаете, у них такие экстремальные условия. Я уверен, что в их умах логика есть, просто мы многих нюансов не знаем и они нам их не расскажут.

Чехарда влияет на результат. «Торпедо» с таким составом на последнем месте», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
