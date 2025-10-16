Батраков высказался о статусе самого дорогого российского футболиста

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал свою новую рыночную стоимость по версии Transfermarkt.
- Батраков подорожал до 23 миллионов евро по итогам сентябрьского обновления.
- Он стал самым дорогим российским футболистом, опередив Александра Головина и Матвея Сафонова.
- В этом сезоне хавбек забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
– Как реагируешь на обсуждение твоей стоимости и разговоры про возможность твоего ухода из «Локомотива»?
– На меня это никак не давит. Это все просто разговоры. Подхожу к этому с холодной головой.
Источник: «Спорт-Экспресс»