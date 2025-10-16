Батраков высказался о статусе самого дорогого российского футболиста

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал свою новую рыночную стоимость по версии Transfermarkt.

Батраков подорожал до 23 миллионов евро по итогам сентябрьского обновления.

Он стал самым дорогим российским футболистом, опередив Александра Головина и Матвея Сафонова.

В этом сезоне хавбек забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.

– Как реагируешь на обсуждение твоей стоимости и разговоры про возможность твоего ухода из «Локомотива»?

– На меня это никак не давит. Это все просто разговоры. Подхожу к этому с холодной головой.