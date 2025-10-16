Введите ваш ник на сайте
Орлов оценил вратарскую рокировку в «Зените»

Сегодня, 15:15
1

Геннадий Орлов высказался о конкуренции между голкиперами «Зенита».

  • В прошлом сезоне основным был Евгений Латышонок, пропустивший 15 голов в 28 матчах.
  • В новом сезоне Латышонок провел 7 игр и пропустил 9 мячей.
  • У Дениса Адамова в этом сезоне 6 пропущенных голов в 9 встречах.

«Конечно, эта рокировка оправдана, еще бы! Вспомнить только, как Адамов спас «Зенит» от гола в самом начале матча в Краснодаре.

А что касается Латышонка, то что-то у него надломилось, «поехало» не туда. И это не просто так. Но будем надеяться, что все выправится.

У Адамова, конечно, тоже бывают оплошности, но сейчас это вратарь, который спасает», – заявил Орлов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Денис Латышонок Евгений Орлов Геннадий
Комментарии (1)
...уефан
1760621358
...отфлюгеровал виртуозно, без излишеств)...
Ответить
18+
  • Читайте нас: 