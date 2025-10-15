Мусаев высказался о о расистском скандале вокруг Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал скандал с участием Эдуарда Сперцяна.

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве, назвав «черным говном».

Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

В ситуации разбирается КДК РФС.

«Эдика знаю с 11 лет, знаю всю его семью. Практически во всех командах, где я с ним работал, он был капитаном. Уверен, что он не мог этого сказать, в этом не было никакой логики.

Да, мы тяжело начали матч с «Ахматом», но второй тайм проходил уже под нашим контролем. Не было никакого смысла в провокации на 81-82-й минуте. Все шло к хорошему результату, к нашей победе. Надеюсь, было просто недопонимание.

Эдик не носитель испанского/португальского, на котором они общались. Произошла неприятная ситуация. Мы все люди южные, на почве расизма у нас ничего не происходило. Может быть, Ндонг его не так понял, только этим объясняю.

У нас хорошие отношения и с ФК «Ахмат», и со Станиславом Саламовичем. Надеюсь, это небольшое недопонимание, в Эдике нет никаких сомнений», – сказал Мусаев.