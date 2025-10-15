Введите ваш ник на сайте
  Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»

Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»

Сегодня, 08:45
1

Бывший форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, почему не смог заиграть в итальянском клубе.

– Контракт с «Фиорентиной» расценили как компенсацию судьбы за все, что случилось с вами в предыдущие годы?

– Может быть. Просто жалко, что это именно в «Фиорентине» получилось. Хотя там были классные ребята – Влахович, Рибери, Амрабат, Кальехон, Нико Гонсалес... Сумасшедший состав! Просто там бы чуть поиграть – я вообще был бы доволен.

– Мучаетесь, что шанса толком не получили?

– Тут надо разделять две вещи. Когда не получил шанс по делу, постоянно был травмирован и неконкурентоспособен, – это один разговор, никаких вопросов. И то иногда бывает, что ты физически плох, долго не тренировался, но тренер в тебя верит, ставит, и ты за счет этого набираешь. У меня не было ни формы, ни доверия, и это давило.

Потом я ушел в аренду в «Арис», отыграл замечательный сезон, выиграли все. Возвращаюсь в «Фиорентину», прохожу сборы. Чувствую себя в сумасшедшей физической форме, играю, забиваю в контрольных матчах, показываю тренеру: «Я – хороший футболист!» Трибуны ко мне стали по-доброму относиться. Нормальный тренер что сделает – воспользуется этим. Либо начнет ставить, поскольку ты даешь результат, либо – чтобы тебя продали. И тогда рыночная стоимость поднимется – а у меня был контракт с итальянцами еще на два года.

Тогда клуб продал двух нападающих, и я должен был спокойно начинать чемпионат, а там – пойдет или не пойдет. Но что происходит? За неделю до начала сезона подписывают двух новых форвардов – и он (Винченцо Итальяно) сразу ставит их в основу. Вот такое «доверие». После этого все стало окончательно ясно.

К этому времени мы с ним уже не общались. Раньше он любил на меня покричать. Забью гол на тренировке – он подзовет и скажет, что я неправильно открылся. То есть искал во мне какие-то минусы. Я думал: «Блин, может, правда?» А потом стал понимать, что он до меня просто докапывается, и перестал обращать на это внимание. Когда пришел во второй раз, у него уже были новенькие «клиенты», на которых срывался. Меня уже не трогал, потому что, видимо, не рассчитывал. Показывал, что я ему уже пофиг.

– Тем не менее Итальяно – тренер, как я понимаю, далеко не пустой.

– Хороший тренер! Но как человек... Даже говном не назову. Не раз наблюдал, как он докапывается до людей, которые добились намного больше, чем он. У нас играли ребята, которые раньше выступали за «Реал» или «Баварию». Справа был испанский защитник Одриосола. Делал одну ошибку, тренер свистел и искал в ней подвох, да еще и пытался его...

– Унизить?

– Да. Что-то с ним происходило, какие-то детские комплексы, что ли. Потому что когда человеку, который выиграл все, при всех говорят: «Тебя в «Реале» не научили пас давать?» – это, по мне, очень странно. Я бы на месте парня после такого сказал: «Слышишь, тренер, ты вообще где был, что выиграл?» Но при этом специалист очень классный! Заточен на тактике, хорошие идеи, правильно их объясняет. Тренировочный процесс прикольный. Такое бывает.

  • Кокорин выступал за «Фиорентину» с 2021 по 2022 год.
  • Он провел за команду 11 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Cleaner
1760515459
Кокоша, нужно было брать ТАБУРЕТКУ и идти с тренером базарить!!!...)))
Ответить
  • Читайте нас: 