Быстров отреагировал на сравнения Глушенкова с Аршавиным

Владимир Быстров не согласен с мнением, что Максим Глушенков сопоставим по таланту с Андреем Аршавиным.

– А что тут сравнивать? Нет смысла и близко сравнивать. Аршавин это легенда. А Глушенков пока что выскочка, который пришел в «Зенит» и ничего особо не выиграл.

Да, он молодец, забивает. Но многие делали хет-трики и покеры, а потом пропадали. Уровень надо доказывать.

– А по уровню таланта?

– По уровню таланта я пока не видел в России сильнее Аршавина. Старое время не беру, а в наше время – точно.

– Измайлов – нет?

– Если бы с ума не сошел. Да, Измайлов тоже. Именно по таланту. Техничный, все. Но проблемы с головой небольшие.