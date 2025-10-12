Стало известно, благодаря кому Даку не ушел из «Рубина» в «Зенит»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сыграл решающую роль в том, что форвард Мирлинд Даку не ушел летом в «Зенит».

«Рашид, пожалуй, самый вовлеченый тренер лиги в трансферные дела клуба. То, что в «Спартаке» могут посчитать зависимостью от агентов, здесь называется иначе – погружением в переговорные процессы.

Поэтому и остался Даку и не ушел в «Динамо» Илья Рожков», – написал телеведущий Илья Казаков.