Новый глава «Спартака» обозначил цель клуба на сезон

Сергей Некрасов, новый генеральный директор «Спартака», сформулировал цель клуба на этот сезон.
«Было бы странно, если бы новый генеральный директор сейчас сформулировал эту цель иначе, кроме как чемпионство», – сказал Некрасов.
- «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
- В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.
- Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
Источник: официальный сайт «Спартака»