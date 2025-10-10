Введите ваш ник на сайте
Мостовой предложил помощь новому главе «Спартака»

Сегодня, 20:23

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о новом генеральном директоре клуба Сергее Некрасове.

Некрасов в интервью пресс-службе «Спартака» предположил, что Мостовой его не назовет футбольным человеком.

«Слова Некрасова обо мне? Обратите внимание, что сказал умный человек, а не те, кто строят из себя футбольных деятелей. Сразу признал, что Мостовой не назовет его футбольным человеком. Мы с Сергеем давно знакомы, лет семь назад в футбол играли с Игорем Ларионовым у него в гостях. Кстати, играет Сергей действительно неплохо.

Это абсолютно нормально, что он стал генеральным директором «Спартака». Это же руководящая должность, а не роль главного тренера. У него впереди много большой и трудной работы. Мы, спартаковские ветераны, всегда рядом и готовы помочь», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
  • В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.
  • Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
