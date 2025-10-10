Введите ваш ник на сайте
1-й комментарий нового главы «Спартака»

Сегодня, 18:10
8

Новый генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал назначение.

  • «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
  • В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.
  • Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

– После того как мне поступило предложение от руководства ЛУКОЙЛа, мы детально обсудили вопросы управления клубом, улучшения спортивных результатов, построения эффективного управления, а также сложности, с которыми столкнулись российские клубы в целом. Что касается моей реакции, то я не раздумывал ни секунды.

Во-первых, само по себе такое предложение ЛУКОЙЛа – это большая честь и ответственность. Кроме того, помимо личного знакомства и многолетней совместной работы с большинством членов совета директоров клуба, мне понятна структура взаимодействия ЛУКОЙЛа и клуба в качестве как акционера, так и основного спонсора, а также порядок принятия решений в такой крупной компании.

– Как опыт в банковской сфере может пригодиться в футбольной среде?

– В головном Газпромбанке я курировал проектное и структурированное финансирование, команда насчитывала до 120 человек. В дочерних банках группы в течение 5 лет входил в состав совета директоров в Цюрихе и семь лет работал зампредом правления в Люксембурге. В руководстве самым популярным клубом страны мне поможет не столько банковский, сколько управленческий опыт – как в банках, так и в крупных корпорациях, как в РФ, так и в Европе.

В течение своей долгой карьеры (более 35 лет) мне удавалось, совместно с руководством и акционерами, правильно и реалистично определять задачи, цели и намечать шаги, ведущие к успеху. Международный опыт также поможет в работе с иностранными представителями тренерского штаба и команды.

Мостовой предложил помощь новому главе «Спартака»
Обращение нового главы «Спартака» к фанатам
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда
Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Интерес
1760109187
М-да, "Спартак" можно поздравить...
Ответить
Anton1969
1760109352
На словах то всё просто супер, а вот как будет на самом деле, это вопрос!!!
Ответить
Vitaga
1760109867
да ппц работал 7 лет в банке в Люксембурге... да чтож так не везет Спартаку(
Ответить
Цугундeр
1760110139
"семь лет работал зампредом правления в Люксембурге." Так это Мартинс его подтянул!) А порысель гундела, что Мартинс сдох. А оно вона как!)
Ответить
kvm
1760110369
на словах он Лев Толстой, а на деле - конь простой...
Ответить
...уефан
1760110504
...в хату зашёл нагло и уверенно, с козырной распальцовкой, скатку закинул на шконку у амбразуры, которую предварительно освободили к его заходу. Сидельцы онемели без движняка...
Ответить
subbotaspartak
1760111233
Будем поглядеть... в прямом смысле...
Ответить
18+
  • Читайте нас: 