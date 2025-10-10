Введите ваш ник на сайте
«Ювентус» рассмотрит подписание вратаря сборной Франции

Сегодня, 13:54

«Ювентус» может подписать вратаря Майка Меньяна из «Милана». Голкипер сборной Франции не смог договориться с «россонери» о новом контракте, а срок нынешнего соглашения игрока с клубом истекает в конце текущего сезона.

Туринцы ищут опытного и харизматичного игрока, способного поднять уровень команды и готовы включиться в борьбу за Меньяна.

Всe будет зависеть от пожеланий француза и его финансовых возможностей: сейчас он зарабатывает 2,8 миллиона и пользуется налоговыми льготами.

Летом «Милан» отказался продать Меньяна «Челси». Кроме того, интерес к игроку проявляет «Бавария».

  • 30-летний вратарь в этом сезоне провел за «Милан» 7 матчей, пропустил 3 гола, провел 3 встречи на ноль.
  • Меньян выступает за «россонери» с июля 2021 года, а до этого играл за «Лилль» и «ПСЖ».

Еще по теме:
Серия А. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью (0:0), Пулишич не реализовал пенальти
«Надеюсь, Модрич обосрется»: тренер «Ювентуса» – перед матчем с «Миланом»
Где смотреть матч «Ювентус» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Ювентус Меньян Майк
Главные новости
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда
17:03
2
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею, Дуглас Сантос вышел в стартовом составе
15:55
1
ФотоКисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»
15:29
4
ФотоЦСКА продлил контракт с основным защитником
14:52
11
Стало известно решение УЕФА по участию юношеской сборной России в отборе на Евро
14:47
4
Transfermarkt изменил стоимость Сафонова
14:30
3
Мбаппе высказался о повышенном внимании к Ямалю
14:20
Назван размер зарплаты нового тренера «Оренбурга»
13:23
1
Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг
13:15
3
Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»
12:41
7
«Ювентус» рассмотрит подписание вратаря сборной Франции
13:54
Ибрагимович назвал четырех тренеров, изменивших современный футбол
Вчера, 09:43
1
ФотоМодрич высмеял бывшего партнера по «Реалу»
Вчера, 09:18
1
В Италии раскрыли, чем занимается Балотелли
8 октября
1
Участник Лиги чемпионов отказался от Неймара
8 октября
Серия А. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью (0:0), Пулишич не реализовал пенальти
5 октября
Видео«Надеюсь, Модрич обосрется»: тренер «Ювентуса» – перед матчем с «Миланом»
5 октября
ТрансляцияГде смотреть матч «Ювентус» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
4 октября
ФотоЛеау кардинально сменил имидж
2 октября
Стало известно будущее стадиона «Интера» и «Милана»
30 сентября
Лукаку сообщил о смерти отца: «Жизнь больше никогда не будет прежней»
29 сентября
40-летний Модрич лидирует в Серии А по пяти показателям
29 сентября
2
«Интер» собрался выкупить защитника «Сити»
29 сентября
Серия А. Гол Де Брюйне не спас «Наполи» от поражения с «Миланом» (1:2)
28 сентября
1
Серия А. «Ювентус» в большинстве не смог победить дома «Аталанту» (1:1)
27 сентября
Серия А. «Наполи» удержал победу над «Пизой» (3:2) и вернул лидерство в чемпионате
22 сентября
Муту – о Кокорине: «В «Фиорентине» все думали, что он большой талант»
22 сентября
1
Серия А. «Интер» добыл 3 очка в матче с «Сассуоло» (2:1)
21 сентября
Серия А. «Милан» разгромил «Удинезе» (3:0) благодаря 2+1 Пулишича
20 сентября
Серия А. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и идет без поражений
20 сентября
40-летний Модрич побил рекорд Италии, державшийся 64 года
15 сентября
1
Серия А. Гол 40-летнего Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»
14 сентября
Серия А. «Юве» вырвал победу над «Интером» (4:3), у обеих команд забивали Тюрамы
13 сентября
2
Где смотреть матч «Ювентус» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
12 сентября
Модрич философски прокомментировал 40-летие
10 сентября
Отказавший «Спартаку» полузащитник «Милана» продолжит карьеру за пределами Европы
9 сентября
1
Экс-игрок «Ромы» травмировал девушку своим членом: «Его размер – до середины бедра»
4 сентября
7
«Комо» расторг контракт с Деле Алли – он отыграл 10 минут за 8 месяцев
2 сентября
