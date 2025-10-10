«Ювентус» рассмотрит подписание вратаря сборной Франции

«Ювентус» может подписать вратаря Майка Меньяна из «Милана». Голкипер сборной Франции не смог договориться с «россонери» о новом контракте, а срок нынешнего соглашения игрока с клубом истекает в конце текущего сезона.

Туринцы ищут опытного и харизматичного игрока, способного поднять уровень команды и готовы включиться в борьбу за Меньяна.

Всe будет зависеть от пожеланий француза и его финансовых возможностей: сейчас он зарабатывает 2,8 миллиона и пользуется налоговыми льготами.

Летом «Милан» отказался продать Меньяна «Челси». Кроме того, интерес к игроку проявляет «Бавария».