Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз Генича на матч Россия – Иран

Сегодня, 11:43
1

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч России с Ираном.

«Иран мы более-менее знаем, так как эта команда часто играет на чемпионатах мира и в Кубке Азии прилично смотрится. Несколько игроков этой сборной играют в РПЛ. Иран нам прекрасно известен, команда с прекрасным подбором футболистов, умеет играть в обороне.

Сборной России будет непросто, этот соперник серьезнее, чем Сирия, чем Иордания, с которой мы сыграли 0:0 месяцем ранее.

В Волгограде сборную будут хорошо поддерживать, но вряд ли это поможет ей сыграть в результативный футбол. Я думаю, что матч будет низовым. Низ оценивается очень прилично. Я бы рассмотрел вариант тотал меньше 2,5. Я предполагаю, что будет низовая игра», – сказал Генич.

  • Матч Россия – Иран пройдет сегодня на «Волгоград Арене».
  • Начало встречи – в 20:00 мск.

Еще по теме:
Игрок Ирана назвал самого сильного футболиста сборной России
Мостовой – о сборной России: «Играем с непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды» 2
Радимов отреагировал на выбор Сафонова капитаном сборной России 4
Источник: «РБ Спорт»
Товарищеские матчи Иран Россия Генич Константин
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1760089356
И где прогноз? Низовая игра это что ли прогноз...
Ответить
Главные новости
Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг
13:15
1
Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»
12:41
4
В ЦСКА высказались о задаче быть выше «Спартака» в таблице РПЛ
12:19
4
Игрок Ирана назвал самого сильного футболиста сборной России
12:10
Глебов раскрыл секрет, кто является любимчиком Карпина
12:01
1
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
11:50
2
ВидеоНазван автор лучшего гола РПЛ в сентябре
11:44
3
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»
11:33
2
Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт
11:25
10
«Спартак» принял решение по кандидатам Кахигао на пост главного тренера
11:02
6
Все новости
Все новости
Экс-директор «Спартака» сказал, что поможет Соболеву все время играть за «Зенит»
13:37
Назван размер зарплаты нового тренера «Оренбурга»
13:23
Галактионов назвал сильные стороны игры «Локомотива» в текущем сезоне
13:00
Колосков оценил шансы России попасть на ЧМ-2026 без отбора
12:28
1
Стало известно, когда Головин вернется в состав «Монако»
11:56
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
11:50
2
ВидеоНазван автор лучшего гола РПЛ в сентябре
11:44
3
Прогноз Генича на матч Россия – Иран
11:43
1
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»
11:33
2
Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт
11:25
10
Глебов – о питании до работы с Карпиным: «Пельмешки, пирожочки, сосисочки в тесте»
11:14
«Спартак» принял решение по кандидатам Кахигао на пост главного тренера
11:02
6
Глушенков объяснил, почему не празднует голы за «Зенит»
10:43
5
Экс-игрок ЦСКА оценил отказ Челестини от «ромба Николича»
10:32
Черданцев исключил «Динамо» из числа претендентов на чемпионство
10:27
8
«Локомотив» определился с будущим Галактионова
10:15
1
Фото«Оренбург» объявил о новом главном тренере
10:08
3
Канчельскис объяснил, почему «Спартаку» нужно продлить контракт с Максименко
10:01
8
Тухель упрекнул болельщиков сборной Англии
09:51
Экс-нападающий «Динамо» возглавит клуб Первой лиги
09:36
Талалаев рассказал об отказе московских клубов играть с «Балтикой»
09:24
3
Тренер «Аль-Насра» рассказал о физической форме Роналду в 40 лет
09:13
2
Мостовой – о сборной России: «Играем с непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды»
08:54
2
Экс-директор «Спартака» назвал клуб РПЛ, в котором творится кошмар
08:42
13
ФотоКлуб Первой лиги попрощался с тренером, который должен возглавить «Оренбург»
08:25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 