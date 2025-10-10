Прогноз Генича на матч Россия – Иран

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч России с Ираном.

«Иран мы более-менее знаем, так как эта команда часто играет на чемпионатах мира и в Кубке Азии прилично смотрится. Несколько игроков этой сборной играют в РПЛ. Иран нам прекрасно известен, команда с прекрасным подбором футболистов, умеет играть в обороне.

Сборной России будет непросто, этот соперник серьезнее, чем Сирия, чем Иордания, с которой мы сыграли 0:0 месяцем ранее.

В Волгограде сборную будут хорошо поддерживать, но вряд ли это поможет ей сыграть в результативный футбол. Я думаю, что матч будет низовым. Низ оценивается очень прилично. Я бы рассмотрел вариант тотал меньше 2,5. Я предполагаю, что будет низовая игра», – сказал Генич.