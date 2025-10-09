Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Рабинера на фаната ЦСКА во главе «Спартака»

Сегодня, 18:47
9

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер отреагировал на назначение Сергея Некрасова генеральным директором красно-белых.

  • «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
  • В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.
  • Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

«Не стал вчера ничего писать по поводу назначения нового гендиректора «Спартака» Сергея Некрасова и тут же всплывших в сети его фотографий на «ВЭБ Арене» в армейском шарфе – как-то не возбудила меня эта тема. Сегодня подумал, что было бы неплохо – в целях, я бы сказал, самопознания – объяснить самому себе такую реакцию.

Где-нибудь в начале нулевых отреагировал бы наверняка по-другому. Тогда еще было время футбольного идеализма, когда клубы представлялись семьями, где должны работать только свои, болеющие с детства и увлеченные.

Нынешние ФК, включая «Спартак», – давно уже не семьи, а корпорации. Времена Николая Петровича, для которого было главным, как он сказал когда-то Никите Симоняну, чтобы «если тебя разрезать пополам, у тебя одна половина будет красная, а вторая – белая», давно прошли. И сегодня я не готов ставить в упрек новому гендиру красно-белых ни красно-синюю «розу» на «ВЭБ Арене», ни работу в «Газпромбанке», – если он будет приносить пользу «Спартаку».

Когда в XXI веке красно-белые добились наибольшего – то есть золота с Массимо? Когда процессом наверху клуба рулил его вице-президент Александр Жирков – тоже, как все говорили, «конь». А после чемпионского сезона он ушел – и начался чудовищный бардак. Очень вероятно, что никакого конфликта Карреры и Глушакова бы не было, если бы Жирков продолжал жесткой рукой всe контролировать и гасить проблемы в зародыше. Как и десятью годами ранее Юрий Первак, тоже отнюдь не «мясной» с детства. Зато – управленец-профессионал, с которым клуб сделал большой шаг вперед, а как он ушел – так и стал возможным конфликт Старкова и Аленичева.

А кого из тренеров, работавших после Олега Романцева, болельщики «Спартака» любят больше всех? Не кого-то из тех, кто играл в «Спартаке», а Владимира Григорьевича Федотова, потомственного «коня», к тому же рекордсмена ЦСКА по числу матчей в чемпионатах СССР. Недаром на их совместной могиле с отцом, в честь которого назван клуб отечественных бомбардиров, – два шарфы: красно-синий на шее памятника Григорию и красно-белый у его сына.

Жизнь выжгла у меня идеалистические представления, что только болельщик конкретной команды, человек ее кровей должен работать в ней на высоких постах. Будь так – «Спартак» не вылетел бы при Анатолии Крутикове с Галимзяном Хусаиновым, а на вершину ее вернул бы не динамовец Бесков.

Пока я не знаю, каков профессионализм Сергея Некрасова как футбольного менеджера. В зависимости от него, этого профессионализма, и буду относиться к его работе. Не надо путать боление за команду и деятельность в ней. На посту руководителя моей любимой команды предпочту видеть крутого профи, с детства переживавшего за конкурента, а не своего, но слабака. В идеале хотелось бы, конечно, чтобы два этих пункта – «профи» и «свой» – совпадали, но жизнь дарит такие подарки нечасто.

Так что давайте исходить из того, что есть. И я искренне желаю Сергею Некрасову удачи.

Потому что желаю ее «Спартаку», – написал Рабинер.

Еще по теме:
«Спартак» ведет переговоры с экс-тренером «Монако» 12
Умяров рассказал о личной драме, которая случилась с ним во время матча Россия – Нидерланды на Евро-2008 1
Стало известно, благодаря кому Жедсон перешел в «Спартак» 2
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1760025604
Сочный дядька, конечно.) И прочитаешь- вздрогнешь, и не дочитаешь- перекрестишься.. Дьявол К/Бэшный.)
Ответить
...уефан
1760025738
...фундаментальная жижа!...
Ответить
Mirak92
1760026413
Настоящий фанат ЦСКА со Спамом дел иметь не будет. Как и Спамовский с Конями. Есть исключение (Орешкин) клуб убил, чорт!
Ответить
Тинез Розоп
1760027232
Есть плюс. Если и болеет за какой то клуб, то понимает и любит футбол… ( конина ,тоже мясо)
Ответить
Интерес
1760027684
Так я о том и говорил :будут строевыми конями,а не разбредшейся шайкой домашних порося.ОРднунг...
Ответить
САДЫЧОК
1760028474
Пустозвон! Спартак вылетел не из за Крутикова, Хусаинова- а из за Ловчева который начал скандалы , склоки и еще что то с тренером и лидером команды!Что же ты фраер не говоришь про Ловчева?! Рассуждает свысока и на пальцах! Болельщик Спартака- вот главный движок команды - а не какие то Рабинеры и менеджеры перечисленные этим товарищем.
Ответить
Plyash
1760031275
Болеть за какой-то отдельный клуб , а работать в другом -- это совершенно разные вещи . В первом случае ты отдаёшь ему своё сердце и любовь , во втором ты честно работаешь , что бы кормить семью . Никакого криминала в данной ситуации не вижу .
Ответить
Главные новости
Президент ФИФА прокомментировал вариант с переносом ЧМ-2034
21:57
«Оренбург» выкупил нового тренера: известна сумма
21:35
1
Карпин ответил на вопрос о мотивации игроков: «Я их бью и запугиваю»
21:21
1
Семин отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
20:44
4
Погребняк – о легионере «Зенита»: «Надо избавляться от этого балласта»
20:32
11
«Спартак» ведет переговоры с экс-тренером «Монако»
20:16
12
ЧМ-2034 хотят перенести на январь: подробности
19:53
3
«Динамо» готово расторгнуть контракт с игроком, который раздражает Карпина
19:43
7
Реакция Рабинера на фаната ЦСКА во главе «Спартака»
18:47
9
Узбекистан добился победы в дебютном матче Каннаваро, забили игроки с опытом РПЛ
18:09
1
Все новости
Все новости
Пьянич думает о завершении карьеры после ухода из ЦСКА
21:09
«Спартак» ведет переговоры с экс-тренером «Монако»
20:16
12
«Динамо» готово расторгнуть контракт с игроком, который раздражает Карпина
19:43
7
Колосков определил, кто страдает из-за совмещения Карпина
19:35
1
Умяров рассказал о личной драме, которая случилась с ним во время матча Россия – Нидерланды на Евро-2008
19:13
1
Реакция Рабинера на фаната ЦСКА во главе «Спартака»
18:47
9
Генич назвал плюс облысения
18:26
5
В «Зените» прокомментировали срыв матча с командой Примеры
17:50
1
«Локо» отказался от 30 миллионов за Батракова
17:41
7
Стало известно, благодаря кому Жедсон перешел в «Спартак»
16:55
2
ФотоЗенитовец Мостовой вместо сборной России улетел отдыхать в Дубай
16:14
12
Карреру назвали «шарлатаном» и «инфоцыганом»
15:47
16
Данни ответил, кто лучше – Аршавин или Глушенков
15:15
1
Генич тремя словами описал Черчесова
15:00
1
КДК наказал «Спартак» по итогам дерби с ЦСКА
14:43
29
Аршавин не хочет отдавать половину дохода на детей от Барановской
14:39
7
Мостовой высказался о высокой результативности РПЛ
14:25
1
Жирков ответил Западу о роли СССР в Великой Отечественной войне
14:11
19
Сборной России предрекли победу на Евро-2028
13:47
4
«Зенит» определился с ценой на Жерсона, который несчастлив в клубе
13:30
19
В ЦСКА прояснили ситуацию с истекающим контрактом Мойзеса
13:23
2
Капитан «Ахмата» объяснил, почему не купил квартиру в Грозном
13:07
1
Семин прокомментировал лидерство ЦСКА в РПЛ
12:48
3
Четыре представителя РФС вошли в комитеты ФИФА
12:36
8
Зенитовец Жерсон инициировал переговоры с бразильским клубом
12:24
10
Sport.es тремя словами описал Кисляка из ЦСКА
12:12
1
Мостовой озвучил свою позицию по старту тренерской карьеры
12:03
4
Садулаев объяснил, почему летом не перешел из «Ахмата» в ЦСКА
11:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 