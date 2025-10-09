Реакция Рабинера на фаната ЦСКА во главе «Спартака»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер отреагировал на назначение Сергея Некрасова генеральным директором красно-белых.

«Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.

В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.

Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

«Не стал вчера ничего писать по поводу назначения нового гендиректора «Спартака» Сергея Некрасова и тут же всплывших в сети его фотографий на «ВЭБ Арене» в армейском шарфе – как-то не возбудила меня эта тема. Сегодня подумал, что было бы неплохо – в целях, я бы сказал, самопознания – объяснить самому себе такую реакцию.

Где-нибудь в начале нулевых отреагировал бы наверняка по-другому. Тогда еще было время футбольного идеализма, когда клубы представлялись семьями, где должны работать только свои, болеющие с детства и увлеченные.

Нынешние ФК, включая «Спартак», – давно уже не семьи, а корпорации. Времена Николая Петровича, для которого было главным, как он сказал когда-то Никите Симоняну, чтобы «если тебя разрезать пополам, у тебя одна половина будет красная, а вторая – белая», давно прошли. И сегодня я не готов ставить в упрек новому гендиру красно-белых ни красно-синюю «розу» на «ВЭБ Арене», ни работу в «Газпромбанке», – если он будет приносить пользу «Спартаку».

Когда в XXI веке красно-белые добились наибольшего – то есть золота с Массимо? Когда процессом наверху клуба рулил его вице-президент Александр Жирков – тоже, как все говорили, «конь». А после чемпионского сезона он ушел – и начался чудовищный бардак. Очень вероятно, что никакого конфликта Карреры и Глушакова бы не было, если бы Жирков продолжал жесткой рукой всe контролировать и гасить проблемы в зародыше. Как и десятью годами ранее Юрий Первак, тоже отнюдь не «мясной» с детства. Зато – управленец-профессионал, с которым клуб сделал большой шаг вперед, а как он ушел – так и стал возможным конфликт Старкова и Аленичева.

А кого из тренеров, работавших после Олега Романцева, болельщики «Спартака» любят больше всех? Не кого-то из тех, кто играл в «Спартаке», а Владимира Григорьевича Федотова, потомственного «коня», к тому же рекордсмена ЦСКА по числу матчей в чемпионатах СССР. Недаром на их совместной могиле с отцом, в честь которого назван клуб отечественных бомбардиров, – два шарфы: красно-синий на шее памятника Григорию и красно-белый у его сына.

Жизнь выжгла у меня идеалистические представления, что только болельщик конкретной команды, человек ее кровей должен работать в ней на высоких постах. Будь так – «Спартак» не вылетел бы при Анатолии Крутикове с Галимзяном Хусаиновым, а на вершину ее вернул бы не динамовец Бесков.

Пока я не знаю, каков профессионализм Сергея Некрасова как футбольного менеджера. В зависимости от него, этого профессионализма, и буду относиться к его работе. Не надо путать боление за команду и деятельность в ней. На посту руководителя моей любимой команды предпочту видеть крутого профи, с детства переживавшего за конкурента, а не своего, но слабака. В идеале хотелось бы, конечно, чтобы два этих пункта – «профи» и «свой» – совпадали, но жизнь дарит такие подарки нечасто.

Так что давайте исходить из того, что есть. И я искренне желаю Сергею Некрасову удачи.

Потому что желаю ее «Спартаку», – написал Рабинер.