Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Сергея Некрасова генеральным директором «Спартака».

«Есть понятие профессионализма. Если Некрасов засунет свои симпатии к ЦСКА в долгий и дальний ящик и будет заниматься проблемами «Спартака», вопросов никаких не возникнет. Не важно, кто за кого болеет, человек пришел свою работу делать хорошо», – сказал Губерниев.