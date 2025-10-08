Введите ваш ник на сайте
Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак»

Сегодня, 13:12
4

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Сергея Некрасова генеральным директором «Спартака».

«Есть понятие профессионализма. Если Некрасов засунет свои симпатии к ЦСКА в долгий и дальний ящик и будет заниматься проблемами «Спартака», вопросов никаких не возникнет. Не важно, кто за кого болеет, человек пришел свою работу делать хорошо», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
  • В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА. Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
NewLife
1759922975
Не важно, за кого болеют в газпроме и рфс, главное очередное столетие отметить.
Ответить
алдан2014
1759924925
Шел бы лыжи комментировать
Ответить
Nitup
1759925220
Поддержка этого решения ярким губошлёпом-путиноидом дорогого стоит...
Ответить
