Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Сергея Некрасова генеральным директором «Спартака».
«Есть понятие профессионализма. Если Некрасов засунет свои симпатии к ЦСКА в долгий и дальний ящик и будет заниматься проблемами «Спартака», вопросов никаких не возникнет. Не важно, кто за кого болеет, человек пришел свою работу делать хорошо», – сказал Губерниев.
- «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
- В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА. Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
Источник: «Матч ТВ»