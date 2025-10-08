Введите ваш ник на сайте
  • Червиченко сказал, когда в руководстве «Спартака» произойдут изменения

Червиченко сказал, когда в руководстве «Спартака» произойдут изменения

Сегодня, 09:43
1

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход Олега Малышева с поста генерального директора клуба. Он считает, что другие изменения у красно-белых произойдут ближе к зиме.

«Все логично, если нет результата. Почему он должен сидеть? Это непрофильный футбольный специалист. Он финансист и никогда футболом не занимался.

Прекрасно, когда с деньгами в клубе все в порядке, но, в первую очередь должен быть результат. А «Спартак» ведь очень много потратил. И находится при этом на шестом месте. Я думаю, что Малышев – это первая ласточка. Ближе к зиме все остальные покинут гнездо», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» сообщил, что изменения в руководстве клуба связаны с семейными обстоятельствами.
  • Новым генеральным директором «Спартака» стал Сергей Некрасов.

Еще по теме:
Ари оценил огромные траты «Спартака» на трансферы
Ари назвал идеального тренера для «Спартака» 1
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем 4
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759908596
Ласточка? Это случайные дежурные комнатные пиги,представляющие себя во главе "Спартака" свирепыми вепрями из Арденнского леса.Вот сейчас назначили толкового мужика-настоящий армеец! И Алекперову нравится.
Ответить
