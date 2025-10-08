Червиченко сказал, когда в руководстве «Спартака» произойдут изменения

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход Олега Малышева с поста генерального директора клуба. Он считает, что другие изменения у красно-белых произойдут ближе к зиме.

«Все логично, если нет результата. Почему он должен сидеть? Это непрофильный футбольный специалист. Он финансист и никогда футболом не занимался.

Прекрасно, когда с деньгами в клубе все в порядке, но, в первую очередь должен быть результат. А «Спартак» ведь очень много потратил. И находится при этом на шестом месте. Я думаю, что Малышев – это первая ласточка. Ближе к зиме все остальные покинут гнездо», – сказал Червиченко.