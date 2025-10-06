Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ерохин – о пенальти в ворота «Зенита»: «Сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения»

Ерохин – о пенальти в ворота «Зенита»: «Сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения»

Сегодня, 10:52
1

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о назначении пенальти в ворота петербуржцев в матче 11-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

– Во время назначения пенальти в ворота «Зенита» в самом конце матча сердце замерло?

– К самой процедуре просмотра эпизода при помощи ВАР, можно сказать, мы адаптировались. Судьи обращают внимание на очень многие эпизоды, делают паузы.

Другое дело, что в последнее время рука в штрафной трактуется абсолютно по‑разному. К сожалению, пока сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения. В этот день было принято такое.

– Если бы пенальти оказался реализован, справедливо ли было проиграть такой матч?

– В целом не стоило доводить до такой ситуации. Хотя игры по‑разному, бывает, складываются – счет может не отражать ход матча. Но в тот вечер на последних минутах, конечно, напряженная ситуация сложилась.

  • 11-метровый в ворота «Зенита» был назначен в концовке встречи после попадания мяча в руку Дугласу Сантосу в штрафной площади.
  • Нападающий «Акрона» Артем Дзюба на 90+5-й минуте не реализовал пенальти. После его удара мяч попал в перекладину.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Ерохин Александр
  • Читайте нас: 