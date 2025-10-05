«Увольняйте этого шарлатана!»: новая гневная речь Мэддисона в адрес Карпина

Блогер, болельщик «Динамо» Илья Мэддисон возмущен матчем с «Локо» (3:5).

«Я просто уже не могу с этого Карпина. Или реальный Карпин где-то спрятан, а вместо него какой-то шарлатан.

Посмотрите на Осипенко – это разве футболист? Хуже защитника я реально не видел никогда. Лунeв вообще стоять в воротах не умеет.

Заканчивайте эту дурку! Увольняйте этого шарлатана и ищите нормального тренера! Я к Карпину обращаюсь: уволь себя!» – сказал Мэддисон в своем телеграм-канале.