Глава «Локо»: «Премиальные за победу над «Динамо» будут хорошими»

Юрий Нагорных, глава совета директоров «Локомотива», оценил победу над «Динамо» (5:3) в 11-м туре РПЛ.

Красно-зеленые уступали в счете.

«Локо» вернулся на 1-е место.

Команда Михаила Галактионова не проигрывает в РПЛ 17 матчей подряд.

«Команда проявила характер. Хочу сказать слова благодарности всем ребятам – тем, кто был на поле и кто был готов на него выйти. В команде нет ни одного равнодушного человека. Все заряжены, готовы биться весь матч. Хочу поблагодарить тренерский штаб, мы увидели другой рисунок построения игры. Наверное, был риск, но он себя оправдал.

Болельщики увидели сегодня то, что и хотят видеть от команды – полную самоотдачу, желание биться все 90 минут. Огромное спасибо болельщикам, мы слышали и видели их поддержку. Спасибо болельщикам от Сахалина до Калининграда, команда чувствует их веру.

У нас четко выработана система премиальных. Уверен, после этого тура они будут хорошими. Система, которая была выработана вместе с командой, является мотивирующей. И отвечает всем требованиям», – сказал Нагорных.