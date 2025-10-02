Адиев – после победы над «Сочи»: «У меня внутреннее разочарование»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Сочи» в кубковом матче.
- Основное время завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти со счетом 5:4 победили самарцы.
- «Крылья» борются за победу в группе.
- «Сочи» досрочно вылетел из Кубка.
«Мы в любом случае должны были заканчивать эту игру победой. У нас была масса моментов, которые мы не использовали. У меня есть внутреннее разочарование, мы должны были заканчивать игру в основное время.
Нам нужно было сыграть на результат. Во втором тайме игра раскрылась, у нас были моменты», – сказал Адиев.
Источник: «Матч ТВ»