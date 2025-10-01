Талалаев объяснил, чем может помочь «Балтике» поражение от ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче FONBET Кубка России с «Акроном». 28 сентября калининградцы проиграли ЦСКА во встрече 10‑го тура РПЛ (0:1), пропустив гол на 90+5-й минуте.

«Я очень надеюсь, что пропущенный на последних минутах гол от ЦСКА нам даже поможет. Тот смешанный состав, который выйдет на матч с «Акроном», будет понимать, что, во‑первых, играть надо до конца. До последней секунды. А во‑вторых, без забитых мячей нельзя выиграть. Вот такие простые тезисы мы озвучиваем перед этой игрой. Нам надо забить и не пропустить», – сказал Талалаев.