Стали известны стартовые составы на матч 4 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Краснодар» и «Динамо». Игра состоится 30 сентября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Стежко, Пальцев, Козлов, Ленини, Сперцян, Перрен, Батчи, Мукаилов.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Динамо»: Расулов, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Миранчук, Фомин, Бителло, Нгамале, Бабаев, Тюкавин.

Главный тренер: Валерий Карпин

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