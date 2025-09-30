Стали известны стартовые составы на матч 4 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Краснодар» и «Динамо». Игра состоится 30 сентября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Стежко, Пальцев, Козлов, Ленини, Сперцян, Перрен, Батчи, Мукаилов.
Главный тренер: Мурад Мусаев
«Динамо»: Расулов, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Миранчук, Фомин, Бителло, Нгамале, Бабаев, Тюкавин.
Главный тренер: Валерий Карпин
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Источник: «Бомбардир»