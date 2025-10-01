Карпин объяснил незабитые пенальти Гладышева и Миранчука

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о незабитых послематчевых пенальти игроками своей команды в гостевой встрече FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:0, по пенальти 2:4).

– Такой удар Ярослава Гладышева с пенальти – это отсутствие игровой практики?

– Он так уже раньше забивал. Он пробил так, а Миранчук пробил выше, так получилось.