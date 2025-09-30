Мусаев прокомментировал кубковую победу «Краснодара» над «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча с «Динамо».

Команды встречались в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти победили краснодарцы.

«Увидели интересный матч. Надеюсь, что зрители ушли после матча в хорошем настроении.

«Динамо» в первом тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во втором же мы переломили ход.

Украшением матча стала серия пенальти. Ребята проявили хладнокровие, реализовали свои удары.

Мы не хотим разделять Кубок и чемпионат, поэтому приложим все усилия, чтобы остаться на первом месте в таблице. Нравится, что ребята не разделяют турниры.

Кордоба просился на поле, Сперцян не хотел уходить с поля. Такой настрой мне нравится», – сказал Мусаев.