Президент «Урала» Иванов: «Судьи уже отняли у нас четыре очка»

Президент «Урала» Григорий Иванов критически высказался о судействе в PARI Первой лиге.

Команда из Екатеринбурга идет на 2-м месте с 24 очками в 12 турах.

Накануне «Урал» дома проиграл «СКА-Хабаровску» – 1:2.

32‑летний арбитр Станислав Матвеев назначил спорный пенальти в пользу хабаровчан.

– Какое у вас мнение о назначенном пенальти в ваши ворота?

– Вы же все видели. Мы написали в [экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС], чтобы нам разобрали и объяснили эпизод. А что еще сделать? Значит, судьи неподготовленные, так и судят.

Я не думаю, что этот молодой парень судил предвзято. Но просто он не умеет, опыта не хватает. Мое мнение: молодые арбитры должны судить с опытными судьями, чтобы от них набирались опыта.

Если вышли два молодых лайнсмена, то должен быть опытный арбитр в поле или наоборот. Они могут друг другу подсказать. Им сейчас даже не у кого спросить совета.

Когда было можно, я всегда общался с судьями. Мы оппонировали. Я спрашивал, почему здесь так, а не вот так. Тот же Сергей Карасев мне объяснял, где‑то я соглашался. Мы могли дискутировать.

А сейчас они сами в собственном соку варятся, не знают, что делать, и допускают элементарные ошибки. Вы видите, что в каких‑то матчах засчитывают гол с километровым офсайдом. Его надо отменять, а его засчитывают.

Считаю, что четыре очка у нас уже отняли судьи. Но как потом объяснить болельщикам? Они скажут, что мы оправдываемся. А в чем нам оправдываться, когда такие пенальти назначают?