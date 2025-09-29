Тренер «Спартака» высказался о настрое на дерби с ЦСКА

Тренер «Спартака» Ненад Сакич высказался о победе над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые встретятся с ЦСКА.

– Сложно было заменить дисквалифицированного Умярова?

– Если говорить про тактику в середине, то у нас было три центральных полузащитника. Зобнин выполнял функцию «шестерки», а «восьмерками» были Жедсон и Барко. Каждый играл по полузащитнику соперника, так как мы играем персонально.

– Дмитриев отдал сегодня две голевые. Кому пришла идея поставить его на позицию слева? И можем ли мы увидеть на этой позиции в матчах с лидерами?

– Каждый новый матч – отдельная история. Сегодня мы посчитали, что он может принести пользу на этой позиции. Как будет дальше – посмотрим. Потому что все игры разные, у всех разные характеристики.

– Как в целом состояние внутри коллектива на фоне успешного результата? И какой настрой перед дерби?

– Конечно, победы дают уверенности команде. Мы в этом отношении на правильном пути, и надо продолжать. Что касается дерби, то у нас еще кубковая игра [с «Пари НН» 1 октября]. Нужно победить там, чтобы пройти в следующий этап, и мы сконцентрированы на этом. Безусловно, дерби будет очень сложное, соперник сейчас лидирует в таблице. В любом случае, у нас будет время на подготовку после кубкового матча.