  • «Проиграли из-за судейки»: игрок «Балтики» раскритиковал арбитра после матча с ЦСКА

«Проиграли из-за судейки»: игрок «Балтики» раскритиковал арбитра после матча с ЦСКА

Вчера, 22:31
10

Полузащитник «Балтики» Илья Петров остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.

  • «Балтика» уступила со счетом 0:1 в 10-м туре РПЛ, пропустив на 95-й минуте.
  • Калининградцы заканчивали матч в меньшинстве из-за удаления на 83‑й минуте.

– Нормально играли, но мало создали моментов. Пропустили сами себе гол. Поэтому проиграли.

– Вы меньше всего пропускаете в чемпионате.

– Хорошая, сыгранная команда мы. Тренер готовит нас к каждому матчу.

– Из‑за чего пропустили?

– Из‑за судейки.

– Из‑за чего?

– Из‑за судейства. Сломал нам игру. Посадил на желтые карточки, плюс в первые пять минут сразу дал семь фолов в одну сторону. Дальше посмотрим, что будет.

Еще по теме:
Талалаева назвали «дешевкой» после матча с ЦСКА: «Это его не красит» 3
Защитник «Балтики» рассказал о стычке с Акинфеевым 2
Челестини оценил результативность Дивеева в сравнении с нападающими ЦСКА 1
Источник: «Матч ТВ»
IVANRUS777
1759088268
Видимо вы хотели по ногам лупить и жёлтые не получать, а судья оказывается в этом виноват. Кони выиграли сегодня потому что играли в футбол, а вы в антифутбол.
Ответить
Блямба
1759088271
100% гинер всё скупил
Ответить
fakeid
1759091368
тут где-то пробегали счетоводы из тарасофки, утверждающие, что балтика больше всех фолит в чемпе. а если это так - то чего игрок возмущается? судьи тоже не дураки, изучают команды перед матчем, знают про фолы, борются с этим. отсюда и карточки, чтобы сразу дать понять, что ваша тактика с фолами больше не прокатит.
Ответить
Cleaner
1759091423
Судейка был ОБЯЗАН показать КРАСНУЮ карточку игроку Балтики в самом конце первого тайма, когда игрок Балтики Титков с разбега прямой ногой СНЁС игрока ЦСКА! Где был ВАР, который за менее грубые фолы предлагает судьям удалять футболистов. ПС: Балтика самая грязная команда РПЛ и судьям нужно обратить на это ОСОБОЕ внимание.
Ответить
ZAITZEFF2011
1759091458
Очень грубая игра Балтики не оправдывает результата игры.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1759091514
Петров кстати отпахал в обороне на две пятёрки! Молодец парень
Ответить
Кривая да нелёгкая
1759091636
То что армейцы пишут понятно, а вот хряки тут накинулись на балтийцев из мести, смешно) все помним как Балтика тарасовских вздула на сухую) ахахах
Ответить
Кривая да нелёгкая
1759091675
Петров и вратарь спасли Балтику от разгрома
Ответить
