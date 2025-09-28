«Проиграли из-за судейки»: игрок «Балтики» раскритиковал арбитра после матча с ЦСКА

Полузащитник «Балтики» Илья Петров остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.

«Балтика» уступила со счетом 0:1 в 10-м туре РПЛ, пропустив на 95-й минуте.

Калининградцы заканчивали матч в меньшинстве из-за удаления на 83‑й минуте.

– Нормально играли, но мало создали моментов. Пропустили сами себе гол. Поэтому проиграли.

– Вы меньше всего пропускаете в чемпионате.

– Хорошая, сыгранная команда мы. Тренер готовит нас к каждому матчу.

– Из‑за чего пропустили?

– Из‑за судейки.

– Из‑за чего?

– Из‑за судейства. Сломал нам игру. Посадил на желтые карточки, плюс в первые пять минут сразу дал семь фолов в одну сторону. Дальше посмотрим, что будет.