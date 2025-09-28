В «МЮ» определились с будущим Аморима

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается отправлять в отставку главного тренера Рубена Аморима, несмотря на гостевое поражение от «Брентфорда» (1:3) в 6-м туре АПЛ.

Португальского специалиста поддерживает совладелец клуба Джим Рэтклифф. Он считает справедливым оценивать Аморима по итогам полноценного сезона. При этом, по мнению Рэтклиффа, сейчас у команды есть подходщий состав.

Информация о составлении шорт-листов претендентов на замену главного тренера была опровергнута руководством «Манчестер Юнайтед». Клуб сейчас никого не подыскивает на позицию Аморима.