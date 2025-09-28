В «МЮ» определились с будущим Аморима

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается отправлять в отставку главного тренера Рубена Аморима, несмотря на гостевое поражение от «Брентфорда» (1:3) в 6-м туре АПЛ.
Португальского специалиста поддерживает совладелец клуба Джим Рэтклифф. Он считает справедливым оценивать Аморима по итогам полноценного сезона. При этом, по мнению Рэтклиффа, сейчас у команды есть подходщий состав.
Информация о составлении шорт-листов претендентов на замену главного тренера была опровергнута руководством «Манчестер Юнайтед». Клуб сейчас никого не подыскивает на позицию Аморима.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ с 7 очками после 6 матчей.
- 4 октября «МЮ» дома сыграет с «Сандерлендом», который сейчас занимает 4-ю строчку в АПЛ.
Источник: BBC