Генич объяснил, почему Слуцкий не возглавит «Спартак»

Комментатор Константин Генич высказался о возможности возвращения главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого к работе в РПЛ.

– Скажу честно, у него вообще нет никакого желания трудоустроиться в России. По крайней мере, я от него этого желания не слышал. Но внутри его контракта с «Шанхаем» вроде бы есть условие – как Николича, его можно выкупить, просто надо заинтересовать. Хотя, как он неоднократно высказывался, эту лигу он прошел.

– То есть не видишь, что ему было бы интересно поработать в «Спартаке»?

– Не вижу. Он был тренером в ЦСКА. Из-за уважения к этому клубу он в «Спартак» не пойдет. Ничего положительного он от этого не извлечет. А финансы Слуцкий может заработать и в другом месте. Возможно, ему было бы интересно поработать в «Динамо». Возможно, в «Зените». «Краснодар» – вряд ли.