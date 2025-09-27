Пономарев назвал залог победы ЦСКА над «Балтикой»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Балтики».

«Меня немного насторожила игра с «Сочи». Выиграли – хорошо, забили три мяча, но они были нерабочие. Последний – с ошибки на последних секундах, если бы не пенальти – возились бы очень долго. Такие проблемы нужно решать сразу и в первом тайме. Не дурака валять, раскачиваться. По итогу в первом получили.

У «Балтики», конечно, ребята посерьезнее, идут на третьем месте. Успокаивает то, что была хорошая игра с «Краснодаром». Здесь нужно серьезно настраиваться. Если получится – выиграем», – сказал Пономарев.