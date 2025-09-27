Реакция агента Сильянова на жесткую критику игрока Слуцким

Владимир Кузьмичев, агент латераля сборной России Александра Сильянова, прокомментировал критику со стороны Леонида Слуцкого.

– Слова Леонида Викторовича удивили. Я к нему с глубоким уважением отношусь, все-таки он и сборной руководил.

У меня другая профессия. Я во все эти тренерские дебри не имею морального права влезать. Если он так сказал, ну окей. Давайте посадим рядом другого тренера и спросим его мнение о Сильянове.

– И что скажет другой тренер?

– Другие специалисты мне называли такие сильные качества Саши: он играет на всех позициях сзади, он двуногий, у него отличные физические данные, стартовая и дистанционная скорость, у него отбор и высокий прыжок.

Да спросите хотя бы у Карпина, почему он вызывает Сильянова в сборную. Опять же к нему был колоссальный интерес летом: и «Зенит», и «Динамо», и ЦСКА делали по нему запросы.

Единственное, у меня такой вопрос: а что Слуцкий будет делать, если ему выпадет работать в команде, где играет Сильянов? Вот как он поступит?

Подойдет к нему и скажет: «Саш, у тебя нет никаких качеств, давай-ка иди с агентом к директору, договаривайтесь и валите отсюда. А я возьму Ненахова»?