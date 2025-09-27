Введите ваш ник на сайте
  10 главных «ограблений» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo

10 главных «ограблений» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo

Сегодня, 12:00
1

Издание FourFourTwo составило рейтинг главных «ограблений» в истории «Золотого мяча». Десятка выглядит так.

1. Роберт Левандовски должен был получить награду в 2021 году вместо Лионеля Месси или в 2020 году, когда награда не вручалась из-за пандемии.

2. Тьерри Анри должен был получить награду в 2003 году вместо Павела Недведа или в 2004-м вместо Андрея Шевченко.

3. Уэсли Снейдер должен был получить награду в 2010 году вместо Лионеля Месси.

4. Эрлинг Холанд должен был получить награду в 2023 году вместо Лионеля Месси.

5. Франк Рибери должен был получить награду в 2013 году вместо Криштиану Роналду.

6. Вирджил ван Дейк должен был получить награду в 2019 году вместо Лионеля Месси.

7. Криштиану Роналду, Мохамед Салах или Антуан Гризманн должны были получить награду в 2018 году вместо Луки Модрича.

8. Оливер Кан или Рауль должны были получить награду в 2001 году вместо Майкла Оуэна.

9. Ференц Пушкаш должен был получить награду в 1960 году вместо Луиса Суареса.

10. Джанлуиджи Буффон должен был получить награду в 2006 году вместо Фабио Каннаваро.

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Левандовски Роберт
САДЫЧОК
1758964430
Ямаль вместо кривого Дембеле. Кто то скажет Лига чемпионов- а почему не из Челси Чемпионат Мира клубный?
