  • Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»

Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»

Сегодня, 20:28
2

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился эмоциями от матча 10-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

– О чем разговаривали с арбитром?

– Я считаю, что он не справился с судейством. Хотел выяснить кое-какие моменты.

Я не могу упрекнуть ребят даже за первый тайм. У нас есть моменты, но мяч не лезет в ворота. Плюс пусть разберутся с пенальти, которое должно было быть назначено в ворота «Динамо». В наши ворота летели и залетали все отскоки. Во втором тайме сделали перестановки.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов Адиев Магомед
Комментарии (2)
Интерес
1758907957
По мере продвижения к финишу, судейство становится всё лучше и лучше.Идеальным оно станет по окончанию турнира.
Ответить
Айболид
1758908046
Челлендж "проигравший про судейство" набирает обороты .
Ответить
