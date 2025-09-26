Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился эмоциями от матча 10-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

– О чем разговаривали с арбитром?

– Я считаю, что он не справился с судейством. Хотел выяснить кое-какие моменты.

Я не могу упрекнуть ребят даже за первый тайм. У нас есть моменты, но мяч не лезет в ворота. Плюс пусть разберутся с пенальти, которое должно было быть назначено в ворота «Динамо». В наши ворота летели и залетали все отскоки. Во втором тайме сделали перестановки.