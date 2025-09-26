Флик высказался о победе «Барселоны» над «Овьедо»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги гостевого матча 6-го тура Примеры с «Реал Ов» (3:1).
«Рафинья в порядке, замена была техническим решением.
В первом тайме мы играли хорошо, создали достаточно моментов, но не забили. Во втором тайме действовали в том же духе. Замены прозиошли вовремя. Я рад, что мы набирали три очка. Френки и Левандовски внесли в это свой вклад.
Всегда важно забивать голы. Это непросто в матче с командой, которая отлично оборонялась. В таких матчах очень важны стандарты.
Мы хотим, чтобы [вратарь] Жоан Гарсия играл именно так. Такие вещи могут случиться. Он фантастический вратарь и показал это в конце матча. Была ошибка, но это футбол, и важно, чтобы он находился на передней линии обороны», – сказал Флик.
- «Барселона» после неудачного выхода вратаря из штрафной пропустила гол на 33-й минуте почти с центра поля. Мяч у хозяев забил Альберто Рейна.
- «Барселона» забила 3 гола во втором тайме. Отличились Эрик Гарсия на 56-й минуте, Роберт Левандовски на 70-й и Рональд Араухо на 88-й.
