Флик высказался о победе «Барселоны» над «Овьедо»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги гостевого матча 6-го тура Примеры с «Реал Ов» (3:1).

«Рафинья в порядке, замена была техническим решением.

В первом тайме мы играли хорошо, создали достаточно моментов, но не забили. Во втором тайме действовали в том же духе. Замены прозиошли вовремя. Я рад, что мы набирали три очка. Френки и Левандовски внесли в это свой вклад.

Всегда важно забивать голы. Это непросто в матче с командой, которая отлично оборонялась. В таких матчах очень важны стандарты.

Мы хотим, чтобы [вратарь] Жоан Гарсия играл именно так. Такие вещи могут случиться. Он фантастический вратарь и показал это в конце матча. Была ошибка, но это футбол, и важно, чтобы он находился на передней линии обороны», – сказал Флик.