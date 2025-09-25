Введите ваш ник на сайте
  Мостовой – об игре в Кубке России: «Может, забью в пустые ворота, что здесь такого?»

Мостовой – об игре в Кубке России: «Может, забью в пустые ворота, что здесь такого?»

Сегодня, 10:32

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой оценил возможность возвращения в профессиональный футбол.

– Вы заявили, что готовы вернуться в футбол и ждeте предложений. Подскажите, пожалуйста, почему решились вновь сыграть на профессиональном уровне?

– Нет, я не готов. На самом деле, там просто был задан вопрос, что есть примеры: Смолов играет, Александр Иванович Медведев выходил, баскетболист выходил, ещe кто-то… В нашем футбольном кругу говорят: «Если они выходят, то и мы можем выйти».

Поэтому вчера просто разговор зашeл на эту тему. И я говорю: «И я могу выйти, установить какой-нибудь рекорд там». Может, гол забью в конце там в пустые ворота. Что здесь такого?

  • 57-летний Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году.
  • Советник председателя правления «Зенита» 70-летний Александр Медведев 11 сентября сыграл за «Амкал» в матче 3-го раунда FONBET Кубка России с «Салютом».

Еще по теме:
Мостовой ответил на предложение сыграть в Кубке России 1
Мостовой оценил идею расширить ЧМ до 64 команд 3
Мостовому предложили сыграть в Кубке России: «Мы найдем источники финансирования»
Источник: Legalbet
Россия. Кубок Мостовой Александр
