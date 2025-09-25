Мостовой – об игре в Кубке России: «Может, забью в пустые ворота, что здесь такого?»

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой оценил возможность возвращения в профессиональный футбол.

– Вы заявили, что готовы вернуться в футбол и ждeте предложений. Подскажите, пожалуйста, почему решились вновь сыграть на профессиональном уровне?

– Нет, я не готов. На самом деле, там просто был задан вопрос, что есть примеры: Смолов играет, Александр Иванович Медведев выходил, баскетболист выходил, ещe кто-то… В нашем футбольном кругу говорят: «Если они выходят, то и мы можем выйти».

Поэтому вчера просто разговор зашeл на эту тему. И я говорю: «И я могу выйти, установить какой-нибудь рекорд там». Может, гол забью в конце там в пустые ворота. Что здесь такого?